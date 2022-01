Scuole chiuse, il Codacons: “Prefettura blocchi i sindaci che disobbediscono al Tar” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiIl Codacons di Benevento diffida la Prefettura (come già accaduto in altre province campane) a bloccare i sindaci che nonostante la sentenza del Tar hanno deciso di tenere le Scuole chiuse. In particolare, i casi citati sono quelli di Durazzano e San Giorgio del Sannio. “La legge vigente, – scrive il Codacons – a meno che la zona interessata non sia classificata come rossa, non consente alcun intervento di interdizione della frequenza scolastica agli “sceriffi” campani. Che i sindaci della Provincia di Benevento, come gli altri della Regione Campania, si rassegnino. A meno che non cambi il D.L.111/2021, in vigore peraltro da agosto, i nostri sindaci debbono rassegnarsi ad occuparsi solo delle questioni che competono loro; ci ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiIldi Benevento diffida la(come già accaduto in altre province campane) a bloccare iche nonostante la sentenza del Tar hanno deciso di tenere le. In particolare, i casi citati sono quelli di Durazzano e San Giorgio del Sannio. “La legge vigente, – scrive il– a meno che la zona interessata non sia classificata come rossa, non consente alcun intervento di interdizione della frequenza scolastica agli “sceriffi” campani. Che idella Provincia di Benevento, come gli altri della Regione Campania, si rassegnino. A meno che non cambi il D.L.111/2021, in vigore peraltro da agosto, i nostridebbono rassegnarsi ad occuparsi solo delle questioni che competono loro; ci ...

