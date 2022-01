Roma, prima ruba la borsa ad alcune signore sedute al bar poi le aggredisce (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma – Prosegue l’attività di contrasto al crimine riguardante i reati predatori e lo spaccio di stupefacenti da parte della Polizia di Stato e nelle ultime 24 ore sono 10 le persone arrestate. Nel primo pomeriggio di ieri gli uomini del III Distretto Fidene Serpentara, hanno arrestato, per rapina aggravata, una 22enne cubana che, approfittando della distrazione di alcune signore sedute all’esterno di un bar in via Val Maggia, ha sottratto una borsa con dentro gli effetti personali. Nell’immediato la refurtiva è stata consegnata ad un complice nel tentativo di depistare le vittime che, comunque, accortesi dell’accaduto, sono riuscite, malgrado la reazione della 22enne che le ha aggredite, a chiamare le forze dell’ordine e a farla arrestare. Proseguono le indagini per identificare il complice. E sempre ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 12 gennaio 2022)– Prosegue l’attività di contrasto al crimine riguardante i reati predatori e lo spaccio di stupefacenti da parte della Polizia di Stato e nelle ultime 24 ore sono 10 le persone arrestate. Nel primo pomeriggio di ieri gli uomini del III Distretto Fidene Serpentara, hanno arrestato, per rapina aggravata, una 22enne cubana che, approfittando della distrazione diall’esterno di un bar in via Val Maggia, ha sottratto unacon dentro gli effetti personali. Nell’immediato la refurtiva è stata consegnata ad un complice nel tentativo di depistare le vittime che, comunque, accortesi dell’accaduto, sono riuscite, malgrado la reazione della 22enne che le ha aggredite, a chiamare le forze dell’ordine e a farla arrestare. Proseguono le indagini per identificare il complice. E sempre ...

