Quarantenni e dintorni | in cerca del giusto taglio di capelli? Non corti per forza Anzi

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Indi tagli diover 40? La prima regola, al contrario di quanto potreste immaginare, è quella di mettere da parte l’età. Sì perché se fino a qualche decennio fa, una volta arrivate ai cosiddetti “anta”, le donne decidevano di accorciare la chioma quasi come fosse una regola non scritta, oggi le cose sono cambiate. Ed esistono stili bellissimi per valorizzare ciascuna, non necessariamente all’insegna del “corto per”. Tagli di: i più belli da sfoggiare a 40 anni (e oltre) guarda le foto ...