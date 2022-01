Drusilla Foer a Sanremo 2022 fa ben sperare. Ma non dimentichiamoci che paese siamo (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La notizia del giorno, almeno per quanto riguarda le co-conduttrici per il prossimo Festival di Sanremo, è che a presentare la terza serata sul palco dell’Ariston sarà Drusilla Foer. Più che una persona, un personaggio. Incarnato da Gianluca Gori, che ha dato vita a colei che si definisce una “anziana soubrette”. Drusilla, oltre ad aver popolato cinema, tv e teatro – e oltre ad essere una bravissima attrice – è anche molto seguita sulla sua pagina Facebook. Qui possiamo vederla parlare con le sue amiche immaginarie e discutere dei temi più vari, a volte anche politicamente impegnati. Recentemente, infatti, ha pubblicato un video in cui sbeffeggia i senatori che hanno bocciato il ddl Zan. E in diverse occasioni ha preso posizione su fatti di attualità, schierandosi dalla parte della comunità Lgbt+ e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La notizia del giorno, almeno per quanto riguarda le co-conduttrici per il prossimo Festival di, è che a presentare la terza serata sul palco dell’Ariston sarà. Più che una persona, un personaggio. Incarnato da Gianluca Gori, che ha dato vita a colei che si definisce una “anziana soubrette”., oltre ad aver popolato cinema, tv e teatro – e oltre ad essere una bravissima attrice – è anche molto seguita sulla sua pagina Facebook. Qui posvederla parlare con le sue amiche immaginarie e discutere dei temi più vari, a volte anche politicamente impegnati. Recentemente, infatti, ha pubblicato un video in cui sbeffeggia i senatori che hanno bocciato il ddl Zan. E in diverse occasioni ha preso posizione su fatti di attualità, schierandosi dalla parte della comunità Lgbt+ e ...

