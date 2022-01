Alberto Matano, straziato dal dolore: “Mi ricordo nella tua stanza” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Alberto Matano esprime le sue parole di cordoglio verso il vecchio collega. Un dolore lancinante difficile da dimenticare. Oggi, in tanti si sono svegliati con una notizia che avrebbero voluto evitare in tutti i modi. Infatti, è morto il presidente del Parlamento europeo David Sassoli; il suo vecchio collega, Alberto Matano, ha voluto esprimere delle parole di dolore per lui. Solo poche ore fa, l’uomo ha mostrato tutto il suo struggimento per l’accaduto in un post di Instagram, ad ora, fermo a 16 mila e più like. Alberto Matano con un’espressione perplessa (WebSource)I due si sono incrociati spesso fra i camerini della Rai e vi era una sintonia tale che il più grande dei due, Sassoli, ergeva dei consigli all’uomo per farlo crescere ... Leggi su topicnews (Di mercoledì 12 gennaio 2022)esprime le sue parole di cordoglio verso il vecchio collega. Unlancinante difficile da dimenticare. Oggi, in tanti si sono svegliati con una notizia che avrebbero voluto evitare in tutti i modi. Infatti, è morto il presidente del Parlamento europeo David Sassoli; il suo vecchio collega,, ha voluto esprimere delle parole diper lui. Solo poche ore fa, l’uomo ha mostrato tutto il suo struggimento per l’accaduto in un post di Instagram, ad ora, fermo a 16 mila e più like.con un’espressione perplessa (WebSource)I due si sono incrociati spesso fra i camerini della Rai e vi era una sintonia tale che il più grande dei due, Sassoli, ergeva dei consigli all’uomo per farlo crescere ...

Advertising

infoitcultura : Simona Branchetti contro Alberto Matano: 'Pessimo, chi è lo scorretto? - infoitcultura : Alberto Matano, il lutto che l’ha distrutto: era come un “padre” - infoitcultura : Simona Branchetti: “Alberto Matano mi accusa in diretta e si scusa in privato. Ecco cosa mi ha detto” - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Dopo lo sfogo in diretta di Alberto Matano, abbiamo intervistato Simona Branchetti, conduttrice di #Pomeriggio5 - infoitsalute : La vita in diretta: Alberto Matano in lacrime -