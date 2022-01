Trapiantato un cuore di maiale geneticamente modificato in un paziente: è la prima volta al mondo (Di martedì 11 gennaio 2022) È da anni che la medicina insegue l’obiettivo di utilizzare organi animali modificati perché siano trapianti negli uomini. Per la prima volta un cuore di maiale geneticamente modificato è stato Trapiantato in un paziente nell’ultimo disperato tentativo di salvargli la vita e l’University of Maryland Medical Center ha riferito che tre giorni dopo l’intervento altamente sperimentale l’uomo sta bene. Sebbene sia troppo presto per sapere se l’operazione funzionerà davvero, segna un passo importante nella ricerca decennale sull’utilizzo di organi animali per trapianti salvavita. Nel dicembre del 2020 la Food and Drug Administration (Fda) aveva autorizzato il “Galsafe”, un maiale geneticamente modificato, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) È da anni che la medicina insegue l’obiettivo di utilizzare organi animali modificati perché siano trapianti negli uomini. Per laundiè statoin unnell’ultimo disperato tentativo di salvargli la vita e l’University of Maryland Medical Center ha riferito che tre giorni dopo l’intervento altamente sperimentale l’uomo sta bene. Sebbene sia troppo presto per sapere se l’operazione funzionerà davvero, segna un passo importante nella ricerca decennale sull’utilizzo di organi animali per trapianti salvavita. Nel dicembre del 2020 la Food and Drug Administration (Fda) aveva autorizzato il “Galsafe”, un, ...

Advertising

80Ivi : RT @AurelianoStingi: Take home message: 1) Un cuore suino geneticamente modificato è stato trapiantato con successo in un uomo 2) migliaia… - AndreaRovigatti : RT @AurelianoStingi: Take home message: 1) Un cuore suino geneticamente modificato è stato trapiantato con successo in un uomo 2) migliaia… - imfrafallens : Che dire,un cuore di maiale trapiantato in un uomo con successo. Mi sembra evidente che il maiale è l’unico animale… - ValeSantaSubito : RT @DjMayone: Hanno trapiantato il cuore di un maiale su un uomo. Del maiale, alcuni, avevano già molto; non mi sembra una notizia rilevant… - DjMayone : Hanno trapiantato il cuore di un maiale su un uomo. Del maiale, alcuni, avevano già molto; non mi sembra una notizia rilevante. -