Aggressioni Capodanno a Miano: Polizia individua i responsabili (Di mercoledì 12 gennaio 2022) individuati i giovani che la notte di Capodanno, in piazza Duomo a Milano, si sono resi protagonisti delle Aggressioni a sfondo sessuale ai danni di alcune ragazze. Gli agenti della Polizia di Stato hanno eseguito a Milano e a Torino perquisizioni nei confronti di 18 giovani, di età compresa tra i 15 e i 21 anni sia italiani che stranieri, responsabili delle violenze. Accertati tre diversi episodi di violenza consumati ai danni di nove ragazze presenti in piazza per i festeggiamenti.

