Virginia Raggi in incognito in fila per il tampone. Calenda: "Chiarisca se è vaccinata" (Di domenica 9 gennaio 2022) Camuffata per non farsi riconoscere, ma alcuni hanno riconosciuto l'ex sindaca di Roma in fila per un tampone fuori la farmacia di piazzale delle Medaglie d'Oro. Erano le 11 dello scorso 7 gennaio. Il referto è stato negativo e la grillina lo ha ritirato senza accorgersi di essere stata immortalata mentre era in coda. È quanto riporta La Repubblica. La foto di Raggi in coda per il tampone è rimbalzata di cellulare in cellulare al Campidoglio. Così coloro che in passato hanno definito l'ex sindaca "no vax" hanno ripreso a criticare il fatto che Raggi non abbia mai chiarito se si sia sottoposta a immunizzazione oppure no. La pentastellata è stata infatti contagiata dal Covid a novembre 2020 e per mesi ha ribadito di avere anticorpi a sufficienza. Non ha mai realizzato alcun appello a favore della ...

