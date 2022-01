Giallo in un ostello | ragazzo trovato morto | ipotesi omicidio

(Di domenica 9 gennaio 2022) Trieste – Unè statoieri sera in una Trieste. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale, il medico legale e il pm di turno. Le cause della morte del giovane,senza vita nella struttura ricettiva di via Rittmeyer non sarebbero naturali e tutte lesono al vaglio degli investigatori, anche quella dell’. Sul corpo è stata disposta l’autopsia. In queste ore, a quanto si apprende, un giovane, coetaneo della vittima, viene ascoltato da chi indaga. (fonte Adnkronos)

Aveva 17 anni R. T. il ragazzo straniero ucciso in una Trieste e sarebbe stato strangolato forse per motivi di gelosia da un giovane poco più che maggiorenne. Il presunto autore è stato sentito nella notte dagli inquirenti. Secondo alcune ...Il cadavere di un giovane è stato trovato sabato sera in una Trieste . Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri del Comando provinciale per risalire alle cause della morte , che non è naturale. Si pensa a un omicidio Tra le ipotesi al vaglio è ...Giallo a Trieste. Il cadavere di un giovane è stato rinvenuto ieri sera in un ostello in un palazzo di via Rittmeyer. Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri del Comando ...(ANSA) - TRIESTE, 09 GEN - Il cadavere di un giovane è stato rinvenuto ieri sera in un ostello in un palazzo di via Rittmeyer a Trieste. Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri del Comando pro ...