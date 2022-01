Un pesce di nome Draghi (Di sabato 8 gennaio 2022) Al tempo di certe donne libere e intelligenti, che ora cert* scem* chiamano “terf”, circolava una battuta femminista e implacabile: “Una donna senza un uomo è come un pesce senza bicicletta”. Ora però la rivista Behavioural Brain Research dà notizia di un esperimento fatto all’Università Ben Gurion del Negev: un pesce, pur senza bicicletta, potrebbe guidare un’auto. Un pesciolino, debitamente istruito e incentivato, ha imparato a dirigere il suo acquario, montato su quattro ruote, spingendo silenzioso e imperterrito il muso sul vetro per indicare a un software la direzione di marcia. Incredibile, non fosse che è un po’ quello che è riuscito a fare anche Mario Draghi, con la stessa tecnica. In un mare in tempesta, tormentato da partiti ubriachi come marinai che gli hanno aperto l’otre di Eolo sotto il naso, è riuscito a furia di ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 8 gennaio 2022) Al tempo di certe donne libere e intelligenti, che ora cert* scem* chiamano “terf”, circolava una battuta femminista e implacabile: “Una donna senza un uomo è come unsenza bicicletta”. Ora però la rivista Behavioural Brain Research dà notizia di un esperimento fatto all’Università Ben Gurion del Negev: un, pur senza bicicletta, potrebbe guidare un’auto. Un pesciolino, debitamente istruito e incentivato, ha imparato a dirigere il suo acquario, montato su quattro ruote, spingendo silenzioso e imperterrito il muso sul vetro per indicare a un software la direzione di marcia. Incredibile, non fosse che è un po’ quello che è riuscito a fare anche Mario, con la stessa tecnica. In un mare in tempesta, tormentato da partiti ubriachi come marinai che gli hanno aperto l’otre di Eolo sotto il naso, è riuscito a furia di ...

