Covid oggi Basilicata, 766 contagi e 3 morti: bollettino 8 gennaio (Di sabato 8 gennaio 2022) Sono 766 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 8 gennaio. Registrati inoltre altri 3 morti. 2.630 i tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore. Le persone decedute sono due donne di 88 e 90 anni e un uomo di 58 anni, tutti vaccinati e con comorbilità. I lucani guariti o negativizzati sono 166. I ricoverati per Covid-19 sono 70 (-6) di cui 2 in terapia intensiva: 35 (di cui 2 in TI) nell’ospedale di Potenza; 35 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 9.525. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 7.774 somministrazioni. Finora 448.094 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (81 per cento del totale della popolazione residente in ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 8 gennaio 2022) Sono 766 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 8. Registrati inoltre altri 3. 2.630 i tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore. Le persone decedute sono due donne di 88 e 90 anni e un uomo di 58 anni, tutti vaccinati e con comorbilità. I lucani guariti o negativizzati sono 166. I ricoverati per-19 sono 70 (-6) di cui 2 in terapia intensiva: 35 (di cui 2 in TI) nell’ospedale di Potenza; 35 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti insono 9.525. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 7.774 somministrazioni. Finora 448.094 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (81 per cento del totale della popolazione residente in ...

