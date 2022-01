Checco Zalone a Sanremo avverte Amadeus: “Dopo non lavorerai più!” (Di sabato 8 gennaio 2022) Checco Zalone solcherà il palco dell’Ariston. La conferma è arrivata nelle ultime ore. Amadeus è riuscito ad aggiudicarsi la presenza del comico pugliese per il suo terzo Sanremo. Il comico aveva detto: “Non ho il coraggio di andare all’Ariston, è un palco difficilissimo”. Invece Amadeus ce l’ha fatta. Checco Zalone sarà ospite d’onore in almeno una delle cinque serate della kermesse canora che andrà in onda dal 1 al 5 Febbraio. Ma Zalone l’avverte: “Dopo non lavorerai più”. Intanto il pubblico gioisce nel rivedere il suo beniamino al Festival. Arriva la conferma e l’ufficialità direttamente da Amadeus al #TG1.#Sanremo2022 ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 8 gennaio 2022)solcherà il palco dell’Ariston. La conferma è arrivata nelle ultime ore.è riuscito ad aggiudicarsi la presenza del comico pugliese per il suo terzo. Il comico aveva detto: “Non ho il coraggio di andare all’Ariston, è un palco difficilissimo”. Invecece l’ha fatta.sarà ospite d’onore in almeno una delle cinque serate della kermesse canora che andrà in onda dal 1 al 5 Febbraio. Mal’: “nonpiù”. Intanto il pubblico gioisce nel rivedere il suo beniamino al Festival. Arriva la conferma e l’ufficialità direttamente daal #TG1.#2022 ...

