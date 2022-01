Pio e Amedeo incontrano il pubblico a Roma per presentare “Belli ciao” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Pio e Amedeo Roma – “A guardarvi così, a sapervi così, la cosa più bella è questo profumo di normalità… forse questa è la vera magia del cinema… riuscire a staccare la spina da tutto quello che ci circonda! E ne abbiamo bisogno tutti. Ieri qui eravamo a Bari… grazie 1000! Ma orgogliosi di annunciarvi che siamo partiti con una specie di tour in giro per i cinema d’Italia! Solo per ringraziarvi da vicino, perchè è doveroso farlo! Ogni giorno saremo in una città diversa, per salutarvi personalmente, guardarci e dirci: che bellezz’! Oggi, 7 gennaio, siamo a Roma; giorno per giorno vi diremo tutte le città… non vediamo l’ora di trovarci”. Roma VENERDÌ 7 GENNAIO -The Space Parco dei Medici ore 19.00 -Lux ore 21.30 L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 7 gennaio 2022) Pio e– “A guardarvi così, a sapervi così, la cosa più bella è questo profumo di normalità… forse questa è la vera magia del cinema… riuscire a staccare la spina da tutto quello che ci circonda! E ne abbiamo bisogno tutti. Ieri qui eravamo a Bari… grazie 1000! Ma orgogliosi di annunciarvi che siamo partiti con una specie di tour in giro per i cinema d’Italia! Solo per ringraziarvi da vicino, perchè è doveroso farlo! Ogni giorno saremo in una città diversa, per salutarvi personalmente, guardarci e dirci: che bellezz’! Oggi, 7 gennaio, siamo a; giorno per giorno vi diremo tutte le città… non vediamo l’ora di trovarci”.VENERDÌ 7 GENNAIO -The Space Parco dei Medici ore 19.00 -Lux ore 21.30 L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Lopinionista : Pio e Amedeo incontrano il pubblico a Roma per presentare 'Belli ciao' - piscyuu03 : io comunque non ce la faccio. Telenorba che pubblicizza Pio e Amedeo come se fossero dio sceso in terra. io davvero… - Memi11121970 : “Fa caga*e!”: crisi nera per Pio e Amedeo, oltre al danno anche la beffa - Paola58240869 : 'Non si può più parlare' Si può esprimere una opinione nei limiti del rispetto e dell'educazione, se poi per parlar… - sofilatroia : Un tizio della MIA ETÀ ha postato un video di Pio e Amedeo nelle storie di Instagram e rideva, cioè immaginate aver… -