Nuovo stadio, un vincolo storico può salvare l'attuale San Siro (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nel 2026 scatta l'interesse storico per il secondo anello di San Siro La strada di Inter e Milan verso il Nuovo stadio è ancora lunga e forse potrebbe allungarsi ulteriormente. A complicare i piani delle società meneghine potrebbe essere ora un vincolo storico – riguardante il secondo anello – che sarà riconosciuto nel 2026, esattamente un anno prima di quella che dovrebbe essere l'inaugurazione del Nuovo impianto di gioco. "In base all'articolo 12 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio – riporta Libero nella sua edizione odierna – sugli immobili di proprietà pubblica che abbiano superato i settant' anni di età viene svolto uno studio storico-architettonico sull'edificio e viene redatta un'ampia relazione che ne evidenzia eventuali ...

