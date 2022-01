Half Life Alyx su Playstation? Dettagli, curiosità e data d’uscita del titolo Valve (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dopo l’annuncio di Playstation VR 2 arriva la voce sul possibile approdo di Half Life Alyx sul visore Sony: tutta la verità sul gioco Valve. Con un colpo a sorpresa Sony ha annunciato ciò che molti attendevano da tempo: il Playstation VR2. Che la casa giapponese avesse intenzione di continuare a puntare sulla realtà virtuale era una notizia già nota, Sony crede molto nella possibilità di crescita di questo settore videoludico e già prima dell’uscita di Playstation 5 aveva chiarito che la produzione di videogiochi per il visore non si sarebbe interrotta. Da qualche mese a questa parte, inoltre, erano circolati dei brevetti sui nuovi controller di movimento, molto simili a quelli che utilizza l’Oculus Quest. Era chiaro che prima o poi ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dopo l’annuncio diVR 2 arriva la voce sul possibile approdo disul visore Sony: tutta la verità sul gioco. Con un colpo a sorpresa Sony ha annunciato ciò che molti attendevano da tempo: ilVR2. Che la casa giapponese avesse intenzione di continuare a puntare sulla realtà virtuale era una notizia già nota, Sony crede molto nella possibilità di crescita di questo settore videoludico e già prima dell’uscita di5 aveva chiarito che la produzione di videogiochi per il visore non si sarebbe interrotta. Da qualche mese a questa parte, inoltre, erano circolati dei brevetti sui nuovi controller di movimento, molto simili a quelli che utilizza l’Oculus Quest. Era chiaro che prima o poi ...

InstantGamingIT : Un gruppo di giocatori ha impiegato 5 anni per ricostruire Half-Life 2 in un’unica mappa di Minecraft ??… - InstantGamingIT : Half Life Alyx arriverà su PlayStation VR2, secondo @Shpeshal_Nick ?? - infoitscienza : Half-Life Alyx uscirà su PlayStation VR 2? Un insider ne è sicuro - Titcurieux1 : RT @LoveJessicaDove: Haven't you been thinking about this...? For about half your life...? 'Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrova… - Jonatha33510990 : RT @LoveJessicaDove: Haven't you been thinking about this...? For about half your life...? 'Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrova… -