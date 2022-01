(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Scambiato per un collega, poi offeso e quindi la reazione furiosa. Protagonista della notizia riportata con un video da TMZ è, cantautore e ballerino statunitense che – per intenderci – nel 2019 ha venduto complessivamente oltre 190 milioni di copie al mondo fra dischi e singoli. Tutto è accaduto in un hotel di Las Vegas nella serata di ieri 4 gennaio. Testimoni oculari hanno riportato al sito americano che alcunihanno offeso ripetutamente la star, chiamandolo poi, nome d’arte di un altro cantante americano altrettanto famoso: “Ehi! Fo***ti, cag*a!“, avrebbero urlato. È stato allora cheè andato sulesferrando inizialmente un pugno sul volto di un ragazzo, mandandolo a terra. Poi ha aggredito ...

Advertising

FQMagazineit : Jason Derulo, lo scambiano per Usher e lo insultano: lui va su tutte le furie e picchia i due ragazzi - rnbjunk : #JasonDerulo ha iniziato l'anno con le botte - alnomepensodopo : RT @musiclover_blu: È solo il 5 gennaio Kim Kardashian ha unfollowato Miley Cyrus e Jason Derulo prende a pugni un tizio. Hollywood continu… - musiclover_blu : È solo il 5 gennaio Kim Kardashian ha unfollowato Miley Cyrus e Jason Derulo prende a pugni un tizio. Hollywood con… - RonnieNeill : @Loulaa_x A, B, C, D, E, F, G, H, I, Jason Derulo -

Ultime Notizie dalla rete : Jason Derulo

La reazione violenta diè stata immediata: il cantante si è avventato sui due dando un pugno sul volto di un ragazzo, mandandolo a terra. Poi ha aggredito l'altro, prima che intervenisse ...La star della serata è stato l'artista americano. Un grande onore per Francesco Monte, che è stato accompagnato dalla fidanzata Isabella De Candia , che ha supportato l'ex tronista di ...Jason Derulo é stato coinvolto in una rissa, il cantante ha malmenato due uomini per averlo chiamato Usher a Las Vegas.Disavventura per la star del pop e dell'R&B Jason Derulo. Il cantante è infatti protagonista di una colluttazione con due persone lo scorso 4 gennaio in un resort della Las Vegas Strip. Il cantante, b ...