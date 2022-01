Ascolti TV: dati Auditel di ieri, martedì 4 gennaio 2022 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) I dati Auditel dei programmi più visti di ieri, martedì 4 gennaio 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 il documentario del ciclo Meraviglie – La Penisola dei Tesori ha totalizzato in media 3604 spettatori (16.96% di share). La serie tv Sissi su Canale5 ha conquistato in media 2994 spettatori (share 14.08%), mentre il programma Back To School su Italia1 ha realizzato 1912 spettatori (9.80%). Su Rai2 il programma Un’ora sola vi vorrei ha portato a casa 1713 spettatori (7.38%), mentre il film Un’Avventura su Rai3 ne ha avuti 835 spettatori (3.67%). Su Rete4 il film The Bourne Ultimatum ha totalizzato 1245 spettatori (5.83%) e su La7 film Donnie Brasco ne ha avuti 411 (2.06%). ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il documentario del ciclo Meraviglie – La Penisola dei Tesori ha totalizzato in media 3604 spettatori (16.96% di share). La serie tv Sissi su Canale5 ha conquistato in media 2994 spettatori (share 14.08%), mentre il programma Back To School su Italia1 ha realizzato 1912 spettatori (9.80%). Su Rai2 il programma Un’ora sola vi vorrei ha portato a casa 1713 spettatori (7.38%), mentre il film Un’Avventura su Rai3 ne ha avuti 835 spettatori (3.67%). Su Rete4 il film The Bourne Ultimatum ha totalizzato 1245 spettatori (5.83%) e su La7 film Donnie Brasco ne ha avuti 411 (2.06%). ...

