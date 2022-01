Archiviate le accuse di molestie sessuali contro Cuomo. «Non si può procedere col processo» (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il procuratore distrettuale della contea di Albany, David Soares, ha deciso di archiviare le accuse di molestie sessuali rivolte nei confronti dell’ex governatore democratico di New York Andrew Cuomo dalla sua ex assistente Brittany Commisso. I fatti risalgono al 2020 e le presunte molestie sarebbero avvenute nella villa dell’ex governatore. Cuomo, Archiviate le accuse di molestie sessuali In una nota, Soares ha affermato che «mentre molti hanno un’opinione riguardo alle accuse contro l’ex governatore, l’ufficio del procuratore distrettuale della contea di Albany è l’unico che ha l’onere di provare gli elementi di un reato oltre ogni ragionevole dubbio». E «dopo aver esaminato tutte le ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il procuratore distrettuale della contea di Albany, David Soares, ha deciso di archiviare ledirivolte nei confronti dell’ex governatore democratico di New York Andrewdalla sua ex assistente Brittany Commisso. I fatti risalgono al 2020 e le presuntesarebbero avvenute nella villa dell’ex governatore.lediIn una nota, Soares ha affermato che «mentre molti hanno un’opinione riguardo allel’ex governatore, l’ufficio del procuratore distrettuale della contea di Albany è l’unico che ha l’onere di provare gli elementi di un reato oltre ogni ragionevole dubbio». E «dopo aver esaminato tutte le ...

