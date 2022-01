(Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "Scendere inper Silvio? E' l'idea di un fan, l'immensoano Fausto Sacco,a cui però ho sconsigliato di promuovere unache potrebbe apparire una pressione sui grandi elettori( come lo è quella del popolo viola). In ogni caso nè la Dc e nemmeno Forza Italia intendono promuovere iniziative disu un tema che è e resta affidato alla coscienza dei singoli parlamentari e grandi elettori''. Così Gianfrancosulla manifestazione ‘pro' annunciata dall'imprenditoreano Fausto Sacco.

Advertising

TV7Benevento : Quirinale: Rotondi, 'in piazza per Berlusconi? Iniziativa generosa ma sconsiglio'... - cjmimun : Quirinale: Rotondi, piano B centrodestra si chiama Berlusconi - SignorAldo : RT @La7tv: #tagada #Quirinale, Rotondi (FI): 'Ecco cosa accadrebbe se Berlusconi venisse eletto' - grotondi : RT @La7tv: #tagada #Quirinale, Rotondi (FI): 'Ecco cosa accadrebbe se Berlusconi venisse eletto' - tagadala7 : RT @La7tv: #tagada #Quirinale, Rotondi (FI): 'Ecco cosa accadrebbe se Berlusconi venisse eletto' -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Rotondi

Erano note le denunce per maltrattamenti presentate dalla moglie, il nostro piano 'B' si chiama Berlusconi. Toti, lo sosterremo se ci sono le condizioni Carica altri Link utili ...- Advertisement - Tags Davide Paitoni Share Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Articolo precedente, il nostro piano 'B' si chiama Berlusconi. Toti, lo sosterremo se ci sono le ...Roma, 4 gen. (Adnkronos) – “Scendere in piazza per Silvio? E’ l’idea di un fan, l’immenso berlusconiano Fausto Sacco,a cui però ho sconsigliato di promuovere una iniziativa che potrebbe apparire una p ...Sarà finalmente eletta una donna o anche questa volta la carica di Capo dello Stato verrà ricoperta da un uomo? Mentre impazza il "toto-nomi", ecco un breve excursus su chi ha preceduto Sergio Mattare ...