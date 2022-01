Notte d’Inverno | uno dei dipinti più suggestivi di Edvard Munch

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 4 gennaio 2022)nacque a Löten nel 1863 in una fattoria norvegese. Sua madre morì quando lui aveva solo cinque anni, da quel momento in poi fu sua sorella Karen Marie Bjølsatad a prendersi cura della casa. Era una donna forte e dotata di uno spiccato senso artistico, fu lei a stimolare il talento del fratello.A stravolgere la vita del pittore fu però la scomparsa prematura della sua sorella prediletta Sophie, la quale aveva soltanto 15 anni.Le sofferenze e i problemi familiari lo spinsero a studiare pittura sin dall’età di 17 anni, abbandonando così gli studi di ingegneria che gli erano stati imposti.Il suo percorso artistico fu fortemente influenzato dalla pittura di Manet, che ebbe modo di approfondire nel 1885, quando vinse una borsa di studio per andare a Parigi. Il pre espressionismo diUn dato è ...