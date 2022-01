Napoli | anche Malcuit positivo al Covid | è in isolamento

(Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Kevinè risultatoal. Il responso nei suoi confronti mentre era in quarantena è stato dato dal tampone molecolare, comunica il. L’esterno marocchino è asintomatico e vaccinato mae quindi osserverà il periodo diera stato messo in quarantena al ritorno dalle ferie natalizie insieme a Petagna, visto che entrambi erano stati a contatto con persone contagiate. Petagna è invece negativo ale da ieri è tornato ad allenarsi con il. Oltre a, ilha ammalati diOsimhen, Lozano ed Elmas. L'articolo proviene da ...

