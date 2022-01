Jimmy Smith: “I meeting con Vince McMahon sono fondamentali per me” (Di martedì 4 gennaio 2022) Dal suo arrivo in WWE, il telecronista Jimmy Smith ha impressionato parecchio sia i fan che gli addetti ai lavori per l’alta qualità del suo commento. Smith proveniva dai commenti nelle MMA ed in particolare in UFC. Coinvolto in un podcast a tema arti marziali miste, ha spiegato la grande differenza tra commentare l’uno e commentare l’altro sport. Le parole di Jimmy Smith “Quando ero impegnato in UFC, dovevo semplicemente andare là e commentare quello che vedevo. Non era uno show, ma un evento. sono due cose differenti. Quando un match inizia e finisce non ha nulla a che fare con me. A Raw tutto a che fare con una squadra. Ecco perché i meeting con Vince McMahon prima dello show sono ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 4 gennaio 2022) Dal suo arrivo in WWE, il telecronistaha impressionato parecchio sia i fan che gli addetti ai lavori per l’alta qualità del suo commento.proveniva dai commenti nelle MMA ed in particolare in UFC. Coinvolto in un podcast a tema arti marziali miste, ha spiegato la grande differenza tra commentare l’uno e commentare l’altro sport. Le parole di“Quando ero impegnato in UFC, dovevo semplicemente andare là e commentare quello che vedevo. Non era uno show, ma un evento.due cose differenti. Quando un match inizia e finisce non ha nulla a che fare con me. A Raw tutto a che fare con una squadra. Ecco perché iconprima dello show...

