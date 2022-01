Covid 19 Toscana: oggi 4 gennaio aumentano i decessi (14, età media 83,4 anni) e record assoluto contagi (18.868) (Di martedì 4 gennaio 2022) Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 205,5 x100.000 residenti contro il 232,6 x100.000 della media italiana (12° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (292,4 x100.000), Prato (253,3 x100.000) e Pistoia (243,6 x100.000), il più basso a Grosseto (110,2 x100.000). L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 4 gennaio 2022) Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per-19 è di 205,5 x100.000 residenti contro il 232,6 x100.000 dellaitaliana (12° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (292,4 x100.000), Prato (253,3 x100.000) e Pistoia (243,6 x100.000), il più basso a Grosseto (110,2 x100.000). L'articolo proviene da Firenze Post.

