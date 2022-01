Abusi su ragazza per 15 anni | patrigno condannato a Milano

(Di martedì 4 gennaio 2022) Un "vero 'padrone' portatore di una mentalità arcaica". Così il gup diGuido Salvini definisce nella sentenza, che lo haa 10e 6 mesi di reclusione, un 73enne imputato per ...

... di potestà dominicale, evidentemente per tenere sempre avvinta a sé" la, che nel 2005 aveva 22 anni, vengono ripercorsi pure altrida lui commessi contro un'amica di famiglia tra il ...... la donna che ha raccontato di essere stata abusata sessualmente da lui nel 2001 GliGiuffre ... aveva replicato di non ricordare di aver incontrato quella. E, come prova, aveva riferito ...Un 51enne di Procida arrestato dai carabinieri su ordine della procura di Bari. E' ritenuto gravemente indiziato di violenza sessuale aggravata nei ...Il 73enne avrebbe anche costretto la ragazza a sottostare a due matrimoni combinati con stranieri che avrebbero ottenuto permessi di soggiorno versando ...