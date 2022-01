Salernitana | al via il mercato | idee Caceres e Marin dal Cagliari

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Lapuò dare il via ale puntadel. Le ultime La, dopo la cessione a Iervolino, può dare il via al. Diverse le piste da seguire per puntare alla salvezza. I nomi portano adel, oltre a La Mantia dell’Empoli per l’attacco. L’uruguaiano dei sardi è in uscita e potrebbe non essere un grosso problema trovare un accordo. Più difficile la pista che porta a, essendo un elemento cardine del centrocampo di Mazzarri. Per quanto riguardo l’attacco la pista La Mantia è calda, ma servirà anche qualche uscita per inserire un nome nel reparto offensivo. A riferirlo Il Mattino. L'articolo proviene da Calcio News 24.