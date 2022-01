GF Vip, Soleil Sorge su Alessandro Basciano: “Se fossi stata disponibile…”. Frecciatina a Sophie Codegoni [VIDEO] (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono ore molto calde quelle che separano dalla nuova diretta del Grande Fratello Vip, la prima del nuovo anno. Mentre la Casa si prepara alla puntata, Soleil Sorge è arrivata ad una conclusione: se fosse stata disponibile fin dai primi minuti del suo ingresso, Alessandro Basciano avrebbe scelto lei e non Sophie Codegoni. Un’affermazione che … L'articolo GF Vip, Soleil Sorge su Alessandro Basciano: “Se fossi stata disponibile…”. Frecciatina a Sophie Codegoni VIDEO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono ore molto calde quelle che separano dalla nuova diretta del Grande Fratello Vip, la prima del nuovo anno. Mentre la Casa si prepara alla puntata,è arrivata ad una conclusione: se fossedisponibile fin dai primi minuti del suo ingresso,avrebbe scelto lei e non. Un’affermazione che … L'articolo GF Vip,su: “Se”.proviene da Velvet Gossip.

Advertising

MondoTV241 : GF Vip, 'Fossi stata disponibile Alessandro avrebbe scelto me non Sophie' bomba di Soleil in confessionale… - blindloveistrue : RT @M_Ferrari237: Si, infatti: ad Alessandro piace soprattutto la tua essenza... il tuo profumo?? Ma smettila di fare la superdonna?? https:/… - M_Ferrari237 : Si, infatti: ad Alessandro piace soprattutto la tua essenza... il tuo profumo?? Ma smettila di fare la superdonna??… - glooit : GF Vip, Katia Ricciarelli si accorda sulle nomination con Soleil Sorge: polemica sui social leggi su Gloo… - CarsteiSilvia : RT @Martipoliedrica: Se minimamente le parolacce e le frasi di Lulù le avesse dette una Soleil sarebbe stata massacrata, ma siccome è la fa… -