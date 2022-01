Beautiful | trama 3 gennaio 2022 | Zoe non vuole sposare Carter?

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Anticipazionioggi 3, con la proposta di matrimonio che ha mandato Zoe in confusione. Che cosa sta per accadere a Los Angeles?chiede a Zoe di sposarlo Nuova puntataoggi 3, tra proposte di matrimonio poco gradite e complicità tra due rivali. Le trame della soap americana sembrano complicarsi sempre di più, per la gioia dei vecchi e nuovi telespettatori. Dalle anticipazionidella settimana, infatti, abbiamo potuto leggere alcuni colpi di scena interessanti. Zoe e Paris sono interessate allo stesso uomo: le due sorelle non hanno resistito al fascino di Zende, ora conteso e desiderato.ha deciso di organizzare una cena a quattro, così da tastare il terreno e fare una ...

Advertising

infoitcultura : Beautiful, trama 2 gennaio 2022: la mossa di Carter - redazionetvsoap : #beautiful #anticipazioni La #trama di #domani, #3gennaio - redazionetvsoap : #Beautiful #anticipazioni La #trama di #domani, #2gennaio - infoitcultura : Beautiful, trama 31 dicembre 2021: Liam deriso da Finn -

Ultime Notizie dalla rete : Beautiful trama

... cercherà di convincerlo a far ragionare Steffy, Finn non esiterà a dirgli che quella che ha per Thomas rischia di tramutarsi solo in una pericolosa ossessione! Qui lacompleta di. ...Quella di oggi sarà l'ultima in onda del 2021 e laci anticipa numerosi colpi di scena. ... dopo la messa in onda di. Una Vita: Antonito spiato da un uomo misterioso Le anticipazioni ...Carter, inaspettatamente, decide di organizzare una cena a quattro con Zoe, Paris e Zende. Zoe, Zende, Paris e Carter sono allo stesso tavolo e la situazione diventa leggermente imbarazzante. Non ci r ...Beautiful, anticipazioni 3 gennaio: secondo quanto scrive il sito “Coming Soon”, l’attenzione dovrebbe essere puntata sul “quartetto” formato da Zoe, Carter e Zende e Paris. Hope si sentirà ancora sco ...