Tour de Ski 2022, Greta Laurent si ritira. Dodici azzurri in Val di Fiemme per le ultime due tappe (Di domenica 2 gennaio 2022) Lo sci di fondo vedrà aprirsi domani, lunedì 3 gennaio, la due giorni italiana dedicata al Tour de Ski 2022 valido per la Coppa del Mondo 2021-2022: inizierà infatti la tappa a Lago di Tesero, in Val di Fiemme. In programma domani le gare mass start in tecnica classica e martedì 4 le mass start in tecnica libera con la scalata finale al Cermis. Oggi sono stati annunciati già 18 ritiri, tra uomini e donne, rispetto agli atleti che avevano completato la quarta tappa di Oberstdorf a Capodanno: in casa Italia, dopo i ritiri nelle scorse tappe di Michael Hellweger ed Alessandro Chiocchetti tra gli uomini, oggi arriva tra le donne quello di Greta Laurent. In gara restano così per i colori azzurri tra gli uomini Francesco De Fabiani, Federico Pellegrino, ... Leggi su oasport (Di domenica 2 gennaio 2022) Lo sci di fondo vedrà aprirsi domani, lunedì 3 gennaio, la due giorni italiana dedicata alde Skivalido per la Coppa del Mondo 2021-: inizierà infatti la tappa a Lago di Tesero, in Val di. In programma domani le gare mass start in tecnica classica e martedì 4 le mass start in tecnica libera con la scalata finale al Cermis. Oggi sono stati annunciati già 18 ritiri, tra uomini e donne, rispetto agli atleti che avevano completato la quarta tappa di Oberstdorf a Capodanno: in casa Italia, dopo i ritiri nelle scorsedi Michael Hellweger ed Alessandro Chiocchetti tra gli uomini, oggi arriva tra le donne quello di. In gara restano così per i coloritra gli uomini Francesco De Fabiani, Federico Pellegrino, ...

Advertising

OA_Sport : Diciotto ritiri annunciati prima delle mass start tc di domani, tra cui quello dell'azzurra - RSIsport : ?? Per l'ultima tappa in Val di Fiemme il Tour de Ski perde Frida Karlsson e quattro elvetici, tra cui Jovian Hedige… - LavisioBlog : Tour de Ski, round finale - Avisio Blog Atleti e persone al seguito sono arrivati nella notte da Oberstdorf alla Va… - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Sci di Fondo - Northug critico con la FIS per i 3 minuti di penalità a Karlsson: 'Bastava l'ultimo posto, al Tour de Ski a… - gvanzo91 : Tour de Ski - Allenamenti @ Centro Del Fondo Lago Di Tesero -