Supercoppa | UFFICIALE | niente rinvio | Inter-Juve il 12 gennaio

(Di domenica 2 gennaio 2022) . Il Consiglio di Lega ha preso la sua decisione La finale diitaliana trantus si giocherà come inizialmente previsto il 12a San Siro. Il Consiglio della Lega di Serie A non ha infatti accolto la richiesta didintus per la situazione Covid in evoluzione. I sei consiglieri hanno preso la loro decisione all’unanimità. L'articolo proviene da Calcio News 24.

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Il comunicato della Lega: 'A fronte di rumors apparsi nelle ultime ore la Lega Serie A conferma che… - Josto51037271 : RT @terribile76: #Supercoppa confermata il 12 gennaio. Ufficiale. Adesso non vi azzardate a rimandare nemmeno una partita del 6 gennaio... - terribile76 : #Supercoppa confermata il 12 gennaio. Ufficiale. Adesso non vi azzardate a rimandare nemmeno una partita del 6 gennaio... - forumJuventus : Ufficiale: nessun rinvio del Consiglio di Lega, la Supercoppa Italiana #InterJuve si giocherà regolarmente il 12 Gennaio ??? - xiloveinter__ : RT @NonConoscoVG: UFFICIALE - La supercoppa italiana #InterJuve sarà regolarmente giocata il 12 gennaio alle ore 21, a San Siro. -

ASCOLTA: niente rinvio, Inter - Juve il 12 gennaio. Il Consiglio di Lega ha preso la sua decisione La finale di Supercoppa italiana tra Inter e Juventus si giocherà come inizialmente previsto. Il Corriere dello Sport spiega come la Supercoppa Italiana possa anche saltare. Questo perché non ci sono spazi vuoti nel calendario e nessuno vuole derogare su un principio: se si iniziano a spostare... Salgono i casi Covid in Serie A. Convocato d'urgenza un consiglio federale. Juventus e Inter premono per il rinvio della Supercoppa Italiana ...