Napoli – Tuanzebe, a breve l’ufficializzazione (Di domenica 2 gennaio 2022) Mentre in città vi sono dubbie domande riguradanti l’effettiva conclusione dell’operazione che il Napoli sta conducendo per portare all‘Ombra del Vesuvio Tuanzebe, centrale difensivo che ovvierebbe alla partenza improvvisa da Napoli di Manolas, secondo molti giornalisti e quatidiani sportivi, l’arrivo del calciatore inglese di origini congolesi ed attuale difensore dell’Aston Villa, dovrebbe avvenire a breve. Il Corriere dello Sport scrive a proposito dell’affare Tuanzebe-Napoli. Il difensore approderà in prestito in azzurro: “Tuanzebe diventerà il quarto centrale a disposizione di Spalletti, prenderà il posto di Manolas, costerà quasi niente (circa 500mila euro per il prestito), aspetterà che magari verrà inserita una clausola sul riscatto (che gli inglesi vogliono ... Leggi su retecalcio (Di domenica 2 gennaio 2022) Mentre in città vi sono dubbie domande riguradanti l’effettiva conclusione dell’operazione che ilsta conducendo per portare all‘Ombra del Vesuvio, centrale difensivo che ovvierebbe alla partenza improvvisa dadi Manolas, secondo molti giornalisti e quatidiani sportivi, l’arrivo del calciatore inglese di origini congolesi ed attuale difensore dell’Aston Villa, dovrebbe avvenire a. Il Corriere dello Sport scrive a proposito dell’affare. Il difensore approderà in prestito in azzurro: “diventerà il quarto centrale a disposizione di Spalletti, prenderà il posto di Manolas, costerà quasi niente (circa 500mila euro per il prestito), aspetterà che magari verrà inserita una clausola sul riscatto (che gli inglesi vogliono ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Tuanzebe: il #Napoli vuole chiudere oggi e il difensore vuole solo #Napoli. Nuovo appuntamento ?? in giornata con… - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, affare in definizione per Tuanzebe: i dettagli - tvdellosport : ?????????????? Axel #Tuanzebe è il rinforzo del #Napoli per la difesa. Il giocatore dello #United, attualmente all’… - Enzovit : Napoli - Tuanzebe, a breve l'ufficializzazione - sscalcionapoli1 : ESPN – Tuanzebe vicino al Napoli, ma altre squadre interessate: c’è anche un’italiana -