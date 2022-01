“Credi in te”, alla scoperta del brano di Daniele D’Elia (Di domenica 2 gennaio 2022) Il brano anticipa il secondo disco dell’artista cagliaritano in uscita nel febbraio 2022. Il lavoro è stato registrato tra Cagliari, Roma e Como Venerdì 31 dicembre è uscito “Credi in te“, nuovo singolo del cantautore cagliaritano Daniele D’Elia, che anticipa il suo prossimo album, la cui uscita è prevista nel febbraio 2022. Il brano, dopo la fortunata esperienza del disco “Da sogno a realtà” (2021), anche in questa occasione si avvale dell’importante produzione artistica e dei raffinati arrangiamenti di Massimo Satta (alle chitarre acustiche ed elettriche, tastiere, programmazioni, mix e mastering), con la partecipazione di una solida formazione che oltre D’Elia (voce e cori), vanta, tra gli altri, Fabrizio Foggia al piano e tastiere, Fabio Useli al basso e Salvatore Mennella ... Leggi su lopinionista (Di domenica 2 gennaio 2022) Ilanticipa il secondo disco dell’artista cagliaritano in uscita nel febbraio 2022. Il lavoro è stato registrato tra Cagliari, Roma e Como Venerdì 31 dicembre è uscito “in te“, nuovo singolo del cantautore cagliaritano, che anticipa il suo prossimo album, la cui uscita è prevista nel febbraio 2022. Il, dopo la fortunata esperienza del disco “Da sogno a realtà” (2021), anche in questa occasione si avvale dell’importante produzione artistica e dei raffinati arrangiamenti di Massimo Satta (alle chitarre acustiche ed elettriche, tastiere, programmazioni, mix e mastering), con la partecipazione di una solida formazione che oltre(voce e cori), vanta, tra gli altri, Fabrizio Foggia al piano e tastiere, Fabio Useli al basso e Salvatore Mennella ...

