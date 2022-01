La "Doppia vita" di Gottfried Benn (Di sabato 1 gennaio 2022) Nel 1938 un mattino ricevetti una lettera raccomandata dal presidente della Camera degli scrittori del Reich, con la comunicazione che ero stato espulso”, scrive Gottfried Benn in Doppia vita (Adelphi, 2021, a cura di Amelia Valtolina, con un saggio di Roberto Calasso). Un’autobiografia che è inevitabilmente autogiustificativa e che affronta lo spinoso problema della forma e dello stile indagando la sostanziale duplicità dell’io lirico. Ciò che interessa al siderale poeta “imperdonabile” (Cristina Campo) e sifilopatologo tedesco, a tutt’oggi misconosciuto, probabilmente a causa della coltre di fango che ha avvolto la sua opera per la sua fascinazione estetica verso la propaganda nazista, è soprattutto ciò che dilegua, la cenere: l’Io e, con esso, il possesso che l’Io esercita sulle cose. Membro ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 1 gennaio 2022) Nel 1938 un mattino ricevetti una lettera raccomandata dal presidente della Camera degli scrittori del Reich, con la comunicazione che ero stato espulso”, scrivein(Adelphi, 2021, a cura di Amelia Valtolina, con un saggio di Roberto Calasso). Un’autobiografia che è inebilmente autogiustificativa e che affronta lo spinoso problema della forma e dello stile indagando la sostanziale duplicità dell’io lirico. Ciò che interessa al siderale poeta “imperdonabile” (Cristina Campo) e sifilopatologo tedesco, a tutt’oggi misconosciuto, probabilmente a causa della coltre di fango che ha avvolto la sua opera per la sua fascinazione estetica verso la propaganda nazista, è soprattutto ciò che dilegua, la cenere: l’Io e, con esso, il possesso che l’Io esercita sulle cose. Membro ...

RC48183741 : @sbonaccini @christianvega_ 2/1 Due miei amici compaesani, doppia dose, uno deceduto in TI, uno in fin di vita!! Le… - SemperAdamantes : RT @elio_zamon: @GiusiFasano @LactosF quando la sorella doppia dose infetta il fratello doppia dose che poi va a trovare il padre tripla do… - FilippoBerna : @blankaut La doppia vita di Al Pacino - drewxslover : comunque secondo me la gente non si immagina della doppia vita che la gente ha su Twitter ahahahh cioè completamente un mondo diverso - Mynameismysoul : @Bruzzubabbareb5 @frenosenzafreni @diversadate Una specie di “ Belle de jour”.. doppia vita..la trama si infittisce.. -