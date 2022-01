Botti di Capodanno, nessun morto e meno feriti rispetto al 2020. Ma poteva andare meglio: ecco cos’è successo (Di sabato 1 gennaio 2022) Nonostante le tante ordinanze emanate dai vari Comuni per vietare l’utilizzo dei fuochi d’artificio e dei Botti di fine anno, anche in questo Capodanno appena trascorso si deve purtroppo fare i conti con il bilancio dei feriti. Gli episodi più gravi sono avvenuti a Napoli (dove pure era in vigore l’ordinanza anti-Botti del sindaco Manfredi, ndr), dove una donna di 53 anni è rimasta ferita agli occhi, mentre un uomo di 40 anni che era uscito a fumare è stato colpito da un proiettile vagante. LEGGI ANCHE => Botti di Capodanno incubo per gli animali: ecco come proteggerli Inoltre, nella provincia napoletana, un uomo di 47 anni ha perso un occhio. La vittima, originaria di Carbonara di Nola, si trova ora ricoverata nell’ospedale di Nocera Inferiore. Nel ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 1 gennaio 2022) Nonostante le tante ordinanze emanate dai vari Comuni per vietare l’utilizzo dei fuochi d’artificio e deidi fine anno, anche in questoappena trascorso si deve purtroppo fare i conti con il bilancio dei. Gli episodi più gravi sono avvenuti a Napoli (dove pure era in vigore l’ordinanza anti-del sindaco Manfredi, ndr), dove una donna di 53 anni è rimasta ferita agli occhi, mentre un uomo di 40 anni che era uscito a fumare è stato colpito da un proiettile vagante. LEGGI ANCHE =>diincubo per gli animali:come proteggerli Inoltre, nella provincia napoletana, un uomo di 47 anni ha perso un occhio. La vittima, originaria di Carbonara di Nola, si trova ora ricoverata nell’ospedale di Nocera Inferiore. Nel ...

