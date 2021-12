Quirinale: Berlusconi fa sul serio, partono le chiamate ai suoi (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Cavaliere impegnato in prima persona per convincere il maggior numero di grandi elettori. Regali, quadri, promesse. "Alla quarta ce la faccio" di ANTONELLA COPPARI Articolo Quirinale, Pomicino: "... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Cavaliere impegnato in prima persona per convincere il maggior numero di grandi elettori. Regali, quadri, promesse. "Alla quarta ce la faccio" di ANTONELLA COPPARI Articolo, Pomicino: "...

Advertising

fattoquotidiano : La petizione del “Fatto” contro Berlusconi al Quirinale supera le 190mila firme ?? - fattoquotidiano : Con la candidatura lunare di Silvio Berlusconi al Quirinale, torna in campo un antico movimento che negli anni di B… - fattoquotidiano : ???? ?????????????????? ?????? ?????????? / ???????????????????? ???? ??????????????????? In 190mila hanno già detto ???? Firma anche tu ??… - mafaldagritti : RT @ilriformista: La carta che si appresta a giocare #Conte sembra quella della disperazione: per il #Quirinale basta “una donna”, buttando… - HamiltonPozzi : RT @anubi_matt: #noQUIRISILVIO Il Popolo Viola in piazza contro #Berlusconi Presidente della Repubblica: “No al bunga-bunga al Quirinale”… -