Da dieci anni ho una relazione fedele. Fedele perché il mio ragazzo vuole che sia così. A me andrebbe bene anche una relazione aperta e gliene ho parlato. Ma lui mi ha fatto capire che pensa che sarebbe "sbagliato".

Internazionale : 'Da dieci anni ho una relazione fedele. Fedele perché il mio ragazzo vuole che sia così. A me andrebbe bene anche u… - GodeyAtokal : @ilgiornale LA. BUROSAUROCRAZIA DI STATO ( PARACOMUNISTA)..PREMIERA' IN PRIMIS SE STESSA. POI SE AVANZA I SERVI FED… - fedeli_paolo : RT @NFratoianni: Il #governoDraghi rende obbligatorie #FFP2 per moltissime attività, ma non fa nulla per calmierarne il prezzo. Non sembra… - fedeli_paolo : RT @FpCgilNazionale: ?? La riforma del fisco? Di più a chi ha di più e di meno a chi ha di meno Un approfondimento sull'intervento fiscale… - fedeli_paolo : RT @USIGRai: La #Rai anticipa un programma di un'ora per sostituire l'informazione giornalistica di colleghe e colleghi in sciopero. Dopo… -

Ultime Notizie dalla rete : Fedeli Ultime Notizie Roma del 29 - 12 - 2021 ore 13:10 ...della conferenza delle prossime ore è previsto L'incontro dei presidenti di regione con il governo come ogni mercoledì fa Francesco nell'aula Paolo Sesto ho incontrato gruppi di Pellegrini e fedeli ...

Borsa, grande è bello: Apple vale quanto il Regno Unito Certo, non è ortodosso mettere a confronto il destino di quasi 70 milioni di fedeli sudditi della Regina con una macchina da profitti che non ha da preoccuparsi di pensioni, sanità, difesa o altre ...

Napoli in tv, un rito per fedeli Corriere del Mezzogiorno “Fare il giro delle sette chiese”: il modo di dire che nasce dal pellegrinaggio “Fare il giro delle sette chiese” è uno fra i modi di dire più famosi della nostra lingua, eppure non tutti sanno che deriva dal ...

Morte Tutu, Città del Capo: continua il tributo dei fedeli A tre giorni dalla scomparsa di Desmond Tutu, prosegue il lutto in tutto il Sudafrica per la morte dell'arcivescovo emerito, simbolo della lotta ...

