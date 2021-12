Calcio | Covid Genoa | positivo anche il tecnico Shevchenko

Advertising

Gazzetta_it : Dal calcio al volley, si va verso l'obbligo vaccinale: niente deroghe - cmdotcom : #Covid, anche il calcio verso l'#obbligovaccinale: nessuna deroga per i professionisti - NCN_it : #UFFICIALE – #Genoa, anche #Shevchenko positivo al #Covid dopo #Criscito - RepSscNapoli : Covid, aumentano i casi in Serie A: contagiati anche Lozano e Shevchenko - CorSport : #Genoa, #Shevchenko positivo al #Covid: squadra a #Tassotti ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Covid

La Gazzetta dello Sport

Oltre a capitan Criscito anche l'allenatore ucraino alle prese con il Coronavirus GENOVA - Oltre al capitano Domenico Criscito, anche l'allenatore del Genoa Andriy Shevchenko è risultato positivo alla ...Non solo il capitano Mimmo Criscito, che via social aveva annunciato la positività in mattinata. Anche l'allenatore del Genoa Andriy Shevchenko è risultato positivo al. Il tecnico dunque non guiderà domani la ripresa degli allenamenti che sarà condotta dal vice Tassotti e dallo staff tecnico, come annunciato nella nota medica del Genoa. "Gli altri componenti ...La Serie A e il mondo del calcio in generale continuano a fare i conti con il Covid-19. Il virus non fa sconti ed è tornato a bussare alle porte delle varie squadre italiane. Nelle ...Con tantissime mascherine Ffp2 tra il pubblico, soprattutto. I campionati, finora, sono tutti confermati, nonostante i contagi in ascesa tra gli atleti. Obbligo di green pass rafforzato per chi pratic ...