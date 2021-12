“Non volevo entrare poi…”: mossa incredibile degli autori, Barù svela un segreto impensabile sul GF Vip (Di lunedì 27 dicembre 2021) Barù si lascia andare e svela alcuni retroscena interessanti riguardo il suo ingresso all’interno della casa del GF Vip: i dettagli. Barù al GF Vip (fonte: Today)É un nuovo concorrente del GF Vip ma ha già fatto parlare tanto di sè: si tratta di Gherardo Gaetani, in arte Barù.Gherardo discende da una famiglia di nobili, i “dell’Aquila dell’Aragona” e si è fatto conoscere grazie alla partecipazione insieme allo zio alla prima edizione di “Pechino Express”. Nelle ultime settimane, il gieffino non si è trattenuto dal rivelare alcuni dettagli della sua vita privata e, proprio nelle ultime ore, ha svelato alcuni retroscena riguardanti il suo ingresso al GF Vip. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Ha leccato troppa ***a”: Barù Gaetani stavolta si è superato, la battutaccia è off ... Leggi su specialmag (Di lunedì 27 dicembre 2021)si lascia andare ealcuni retroscena interessanti riguardo il suo ingresso all’interno della casa del GF Vip: i dettagli.al GF Vip (fonte: Today)É un nuovo concorrente del GF Vip ma ha già fatto parlare tanto di sè: si tratta di Gherardo Gaetani, in arte.Gherardo discende da una famiglia di nobili, i “dell’Aquila dell’Aragona” e si è fatto conoscere grazie alla partecipazione insieme allo zio alla prima edizione di “Pechino Express”. Nelle ultime settimane, il gieffino non si è trattenuto dal rivelare alcuni dettagli della sua vita privata e, proprio nelle ultime ore, hato alcuni retroscena riguardanti il suo ingresso al GF Vip. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Ha leccato troppa ***a”:Gaetani stavolta si è superato, la battutaccia è off ...

