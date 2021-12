Torino promosso nel girone d’andata aspettando i gol di Belotti (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il Torino è promosso dopo il giro di boa in Serie A: la squadra di Juric ha fatto vedere buone cose aspettando i gol di Belotti Il Torino chiude il suo 2021 con una sconfitta a San Siro contro l’Inter ma nonostante i zero punti raccolti, i granata hanno dimostrato, con una buona prestazione, tutte le loro capacità e qualità, mettendo anche in difficoltà quella squadra campione d’Italia in carica. L’unico rammarico dei granata, al momento, può essere la classifica. L’undicesimo posto non rispecchia assolutamente ciò che il Toro ha mostrato in questo girone d’andata, si poteva sicuramente fare di più. Ma nonostante questo, il bilancio è più che positivo. Il tecnico granata si dichiara soddisfatto del lavoro che sta facendo e di come i ragazzi stiano rispondendo: le ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Ildopo il giro di boa in Serie A: la squadra di Juric ha fatto vedere buone cosei gol diIlchiude il suo 2021 con una sconfitta a San Siro contro l’Inter ma nonostante i zero punti raccolti, i granata hanno dimostrato, con una buona prestazione, tutte le loro capacità e qualità, mettendo anche in difficoltà quella squadra campione d’Italia in carica. L’unico rammarico dei granata, al momento, può essere la classifica. L’undicesimo posto non rispecchia assolutamente ciò che il Toro ha mostrato in questo, si poteva sicuramente fare di più. Ma nonostante questo, il bilancio è più che positivo. Il tecnico granata si dichiara soddisfatto del lavoro che sta facendo e di come i ragazzi stiano rispondendo: le ...

