La pandemia stanca, il Natale (forse) meno. La riflessione di D’Ambrosio (Di sabato 25 dicembre 2021) La pandemia stanca. Un po’ come nel “Lavorare stanca” di Cesare Pavese: dalla solitudine necessaria dell’anno scorso a una ripresa di relazioni in questi giorni, tra timori e tremori per una pandemia che tarda a finire. E stanca. Porta stanchezza alla nostra interiorità, alle relazioni, al lavoro e anche alla fede, o a quanto di più intimo ci può essere. E molti, credenti e non, vorrebbero non solo una festa di relax e di pace, ma anche (ri)trovare un significato, un senso. Al Natale molti cercano di dare un senso perché sanno che è difficile reggere feste vuote, senza significati, divorate da abitudini logore. Certo: non siamo nelle ristrettezze dell’anno scorso, ma ciò non basta per fare un Natale migliore, cristiano o laico che sia. Ci vuole di più: ci vogliono ... Leggi su formiche (Di sabato 25 dicembre 2021) La. Un po’ come nel “Lavorare” di Cesare Pavese: dalla solitudine necessaria dell’anno scorso a una ripresa di relazioni in questi giorni, tra timori e tremori per unache tarda a finire. E. Porta stanchezza alla nostra interiorità, alle relazioni, al lavoro e anche alla fede, o a quanto di più intimo ci può essere. E molti, credenti e non, vorrebbero non solo una festa di relax e di pace, ma anche (ri)trovare un significato, un senso. Almolti cercano di dare un senso perché sanno che è difficile reggere feste vuote, senza significati, divorate da abitudini logore. Certo: non siamo nelle ristrettezze dell’anno scorso, ma ciò non basta per fare unmigliore, cristiano o laico che sia. Ci vuole di più: ci vogliono ...

Advertising

biiruRX93 : @Luca_Allegra @IreGarof @gloquenzi Siamo tutti stanchi fino al limite della pandemia. Il problema è che la pandemia non si stanca di noi. - AkiraElrien : Oddio no... sono stanca di questa pandemia. - AliMaanca : RT @stvrlet: sono stanca STANCA di sta pandemia - boccia_beatrice : @MetaErmal Buonasera a tutti. Caro Ermal è scontato, ma vorrei tanto che finisse la pandemia. Sono stanca di masche… - pertecimorirei : RT @orasiamoindue_: comunque io sono proprio stanca di questa pandemia, ma proprio esausta mentalmente. Ci sono giorni in cui ci faccio men… -