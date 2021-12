Inps, i pensionati residenti all'estero dovranno dimostrare "l'esistenza in vita" (Di venerdì 24 dicembre 2021) Dal 7 febbraio 2022 i pensionati residenti all'estero dovranno compilare dei moduli di richiesta di attestazione dell'esistenza in vita . Lo ha reso noto l'Inps. L'accertamento, spiega l'istituto di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 24 dicembre 2021) Dal 7 febbraio 2022 iall'compilare dei moduli di richiesta di attestazione dell'in. Lo ha reso noto l'. L'accertamento, spiega l'istituto di ...

Advertising

rietin_vetrina : INPS, accertamento dell’esistenza in vita dei pensionati che riscuotono all’estero - DocMarcelli : L'#Inps censisce i pensionati italiani all'estero: 'Dovete dimostrare di essere in vita'. Mi avrebbero depennato s… - preuniop : A partire dal 7 febbraio 2022, i pensionati residenti nel Continente americano, Paesi scandinavi, negli Stati dell’… - FilippoGiov : L'Inps censisce i pensionati italiani all'estero: 'Dovete dimostrare di essere in vita' - Sarx88 : RT @repubblica: L'Inps censisce i pensionati italiani all'estero: 'Dovete dimostrare di essere in vita' -