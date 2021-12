Spalletti | “Stasera Mertens ha un compito ben preciso”

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Gli azzurri dopo aver battuto il Milan allo stadio San Siro, giocheranno questa sera allo stadio Diego Armando Maradona alle ore 20.45. A pochi minuti dall’inizio del match Napoli-Spezia, 19esima giornata di Campionato di Serie A, Lucianoè intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito quanto evidenziato: La prima volta in Serie A che affronta lo Spezia, una squadra con la quale ha lavorato. “È una sensazione bellissima perchè incontro molti amici e persone con le quali ho condiviso pezzi di carriera, di vita. Ho conosciuto la mia compagna qui, ci ho abitato per tanti anni”. Da, cosa si aspetta?“Da Dries mi aspetto tanto. Ha molta più esperienza, ha ildi dover esibire tutte le volte una qualità totale se vuole essere uno di quelli tosti”.

NapoliCalciogol : Stasera Napoli-Spezia, i convocati di Spalletti: rientra Mario Rui, out Fabian e Osimhen

NAPOLI SPEZIA: I TESTA A TESTA La diretta di Napoli Spezia ci offrirà una partita che ... dello Spezia si chiude questa sera allo stadio 'Maradona' contro gli azzurri di Luciano. ... La gara di potrebbe essere anche l'ultima per Thiago Motta sulla panchina dei bianchi, ormai ...