Davvero un europeo su dieci è stato concepito in un letto di Ikea? (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Negli ultimi quindici anni importanti mezzi d'informazione hanno citato questo dato come vero. Ma in realtà è una notizia falsa, nata da una campagna promozionale dell'azienda svedese. Il video. Leggi

