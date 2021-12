(Di martedì 21 dicembre 2021) “Ile sta rispondendo alla crisi in maniera attiva ed efficace”. A dirlo il presidente dell’, Alberto, a margine della presentazione a Roma dell’XI Rapporto annuale dell’associazione. mpe/fsc/ su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Oliveti (Adepp) “Il mondo delle libere professioni è vivo” - ItaliaNotizie24 : Oliveti (Adepp) “Il mondo delle libere professioni è vivo” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Oliveti (Adepp) 'Il mondo delle libere professioni è vivo' - - FFarina1984 : RT @fimmgnotizie: La prima notizia di oggi:'Alberto Oliveti confermato alla guida dell'AdEPP' - Per leggere FimmgNotizie, clicca qui https:… - SLN_Magazine : Adepp: Alberto Oliveti rieletto per acclamazione presidente -

Ultime Notizie dalla rete : Oliveti Adepp

Italpress

A riferirlo sarebbero l'(l'Associazione degli Enti), i presidenti di Enpam (medici e dentisti) Alberto, di Inarcassa (architetti e ingegneri) Giuseppe Santoro, di Cassa forense (...È quanto ha affermato Alberto, presidente, in occasione della presentazione del Terzo Rapporto Censis - Tendercapital dal titolo "Inclusione ed esclusione sociale: cosa ci lascerà la ..."Il mondo delle libere professioni è vivo e sta rispondendo alla crisi in maniera attiva ed efficace". A dirlo il presidente dell'Adepp, Alberto Oliveti, ...ROMA (ITALPRESS) - Nell'anno della pandemia i liberi professionisti appartenenti alle casse previdenziali private cresce di oltre l'1% mentre in Italia dip ...