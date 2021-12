Dramma in Italia | un forte boato poi le fiamme | tra i morti una bimba di 2 anni

Leggi su howtodofor

(Di martedì 21 dicembre 2021) Unadi due, Ginevra Manganello, è morta nell'incendio che si è sviluppato in un'abitazione di via San Giuseppe a Palma di Montechiaro, un paese a trenta chilometri da Agrigento. Sul posto stanno operando squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri che hanno subito avviato le indagini per accertare le cause del rogo, che sembra possa essersi originato da un corto circuito elettrico forse scaturito da una stufa o un condizionatore. Gli abitanti del posto hanno parlato di une poi simolto alte. La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta, sul posto si sta recando la pm Maria Barbara Cifalinò. La palazzina sarà posta sotto sequestro per permettere lo svolgimento delle indagini. L’allarme lanciato dalla mamma Lehanno divorato un appartamento, in pieno ...