Un sacchetto di mandorle e una passione | quella tra il filosofo Walter Benjamin e Asja Lacis

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Giugno 1924. Nel mercato di Capri, a una bancarella che vendevaconobbe la persona destinata a cambiargli la vita. Si chiamava, una cittadina lettone che dopo aver studiato a Mosca e a San Pietroburgo aveva fondato un teatro per bambini proletari a Orjol, nella Russia centrale, e messo in scena alcune opere al teatro dei lavoratori di Riga. All’indomani della Rivoluzione aveva vissuto l’Ottobre teatrale di Vsevolod Meyerhold e Vladimir Majakovskij., regista, militante comunista era inoltre nota per aver svolto un ruolo di mediatrice tra le avanguardie russe e il teatro politico della Repubblica di Weimar. Nel 1922, a Berlino, era entrata in contatto con la cerchia di Brecht e si era legata sentimentalmente con il ...