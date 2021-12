Serie A, la classifica a confronto dopo 18 giornate (Di lunedì 20 dicembre 2021) All’indomani del big match tra Milan e Napoli, terminato 0-1 in virtù della rete di Eljif Elmas, la 18^ giornata regala il primo verdetto stagionale: l’Inter è matematicamente campione d’inverno con un turno d’anticipo. Con la vittoria in scioltezza per 0-5 sul campo del fanalino di coda Salernitana, gli uomini di Simone Inzaghi staccano le rivali di quattro lunghezze, rendendo impossibile agganciarli prima della fine del girone d’andata. Come sempre, a fare la differenza influisce anche il confronto di punti tra la classifica di Serie A attuale e passata. In particolare, i partenopei viaggiano a +5, mentre i nerazzurri a +3. Per i rossoneri, invece, pesano i 4 punti in meno rispetto allo scorso anno. Altrettanto decisivo per il raggiungimento di questo traguardo da parte dell’Inter è stato anche il risultato del Gewiss Stadium, dove ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 20 dicembre 2021) All’indomani del big match tra Milan e Napoli, terminato 0-1 in virtù della rete di Eljif Elmas, la 18^ giornata regala il primo verdetto stagionale: l’Inter è matematicamente campione d’inverno con un turno d’anticipo. Con la vittoria in scioltezza per 0-5 sul campo del fanalino di coda Salernitana, gli uomini di Simone Inzaghi staccano le rivali di quattro lunghezze, rendendo impossibile agganciarli prima della fine del girone d’andata. Come sempre, a fare la differenza influisce anche ildi punti tra ladiA attuale e passata. In particolare, i partenopei viaggiano a +5, mentre i nerazzurri a +3. Per i rossoneri, invece, pesano i 4 punti in meno rispetto allo scorso anno. Altrettanto decisivo per il raggiungimento di questo traguardo da parte dell’Inter è stato anche il risultato del Gewiss Stadium, dove ...

