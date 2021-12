Ruba oltre mille capi abbigliamento e aggredisce vigilanza: 36enne in manette (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma – Si comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, che i Carabinieri del Nucleo Scalo Termini di Roma hanno arrestato un cittadino straniero di 36 anni, con l’accusa di rapina impropria. L’uomo ieri sera si è introdotto all’interno di un esercizio commerciale situato all’interno della galleria commerciale della Stazione Termini con in mano una borsa di plastica con all’interno una scatola di cartone. Una volta all’interno del negozio ha sottratto diversi capi di abbigliamento e li ha infilati nella scatola da una fessura che aveva creato sotto la busta di plastica, dopo aver rimosso i ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma – Si comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, che i Carabinieri del Nucleo Scalo Termini di Roma hanno arrestato un cittadino straniero di 36 anni, con l’accusa di rapina impropria. L’uomo ieri sera si è introdotto all’interno di un esercizio commerciale situato all’interno della galleria commerciale della Stazione Termini con in mano una borsa di plastica con all’interno una scatola di cartone. Una volta all’interno del negozio ha sottratto diversidie li ha infilati nella scatola da una fessura che aveva creato sotto la busta di plastica, dopo aver rimosso i ...

