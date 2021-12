Omicron, quali sono i sintomi: 'Simili a un raffreddore'. Ecco le differenze e come distinguerli (Di lunedì 20 dicembre 2021) Con l'avvento della variante Omicron il mondo torna a tremare. Ma capire se uno ha contratto il virus diventa sempre più difficile. I sintomi della variante Omicron, infatti, non sono così diversi da ... Leggi su leggo (Di lunedì 20 dicembre 2021) Con l'avvento della varianteil mondo torna a tremare. Ma capire se uno ha contratto il virus diventa sempre più difficile. Idella variante, infatti, noncosì diversi da ...

