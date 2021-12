DARKSIDERS III | gratis con Stadia PRO a Gennaio

Leggi su g-stadia

Tramite un annuncio sui canali ufficiali dioggi è stato svelato il secondo gioco gratuito del mese diper gli abbonati.III sarà quindi disponibile dal 1°insieme a Bloodstained: Ritual of the Night, annunciato ieri.III, disponibile sullo Store a 39,99€, è un action-adventure hack and slash in cui vestirai i panni di FURY e la aiuterai a dare la caccia ai Sette Peccati Capitali. FURY, la più enigmatica e imprevedibile dei quattro Cavalieri dell'Apocalisse, dovrà riuscire dove altri hanno fallito: riportare l'equilibrio tra le forze che hanno sconvolto la Terra.III è l'attesissimo terzo capitolo della pluripremiata serie.