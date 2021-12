Caso Denise Pipitone: gip Marsala archivia indagine (Di lunedì 20 dicembre 2021) Palermo, 20 dic. (Adnkronos) (Loc/Adnkronos) archiviata l’indagine sulla scomparsa di Denise Pipitone, la bimba sparita nel nulla il primo settembre del 2004 da Mazara del Vallo, nel Trapanese, quando non aveva neppure quattro anni. Il gip di Marsala, che nelle scorse settimane si era riservata, ha accolto la richiesta avanzata dalla Procura. La nuova indagine aveva visto coinvolti Anna Corona, Giuseppe Della Chiave e due coniugi accusati di false dichiarazioni al pm. L’opposizione alla richiesta di archiviazione era stata presentata da Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, mamma di Denise, solo per Anna Corona, ex moglie del padre naturale della bambina. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 20 dicembre 2021) Palermo, 20 dic. (Adnkronos) (Loc/Adnkronos)ta l’sulla scomparsa di, la bimba sparita nel nulla il primo settembre del 2004 da Mazara del Vallo, nel Trapanese, quando non aveva neppure quattro anni. Il gip di, che nelle scorse settimane si era riservata, ha accolto la richiesta avanzata dalla Procura. La nuovaaveva visto coinvolti Anna Corona, Giuseppe Della Chiave e due coniugi accusati di false dichiarazioni al pm. L’opposizione alla richiesta dizione era stata presentata da Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, mamma di, solo per Anna Corona, ex moglie del padre naturale della bambina. L'articolo proviene da Italia Sera.

